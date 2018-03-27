Суд у Німеччині залишив Пучдемона під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції. Таке рішення ухвалив регіональний суд у німецькому місті Кіль, передає УНН з посиланням на AFP.
Пучдемон "залишатиметься у в'язниці, поки не буде прийнято рішення щодо процедури видачі", оголосив суд своє рішення через день після затримання каталонського лідера.
Адвокати Пучдемона просили відпустити його на час розгляду запиту Іспанії щодо екстрадиції, але суд відхилив це прохання.
Затримання Пучдемона призвело до масштабних акцій протесту у Каталонії. 25 березня в містах регіону на вулиці вийшло близько 50 тисяч демонстрантів. Між ними та поліцією відбулися сутички, внаслідок яких тілесні ушкодження отримали понад 90 осіб, серед яких понад 20 - поліцейські. Кілька демонстрантів були затримані поліцією.
Пучдемона 25 березня затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон збирався повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту, Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення до 30 років.