Суд в Германии признал незаконным использование личных данных в Facebook

Федерация немецких потребительских организаций (VZVB) заявила, что настройки по умолчанию в Facebook и некоторые его условия предоставления услуг противоречат потребительскому законодательству, и суд нашел часть согласия на использование данных недействительными.

"Facebook скрывает настройки по умолчанию, которые не являются конфиденциальными в своем центре конфиденциальности и не предоставляет достаточной информации об этом, когда пользователи регистрируют свои данные", - сказал Хейко Дюенкель, эксперт судебных процессов на уровне "VZVB".

"Это не соответствует требованию об информированном согласии". VZVB опубликовал копию постановления на своем сайте. Представитель суда подтвердил, что решение было принято, но отклонены дальнейшие комментарии.

В Facebook меж тем заявили, что обжалуют судебное решение, хотя некоторые аспекты судебного приговора были в его пользу. В заявлении компании, в частности, говорится о том, что уже внесены существенные изменения в правила обслуживания и защиту данных и, что впервые такие изменения были введены в 2015 году.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы наши правила были доступны и понятны, а услуги, предлагаемые Facebook, полностью соответствовали закону", - отметили в компании.

Кроме того, Facebook обновляет свои рекомендации по защите данных и условия его обслуживания, чтобы они соответствовали новым правилам Европейского Союза, которые должны вступить в силу в июне.

Facebook, насчитывающий более 2 миллиардов пользователей по всему миру, уже находится под наблюдением в немецких антимонопольных органах по обращению с персональными данными пользователей.

Федеральный картельный офис в своем промежуточном обновленном отчете о расследовании в Facebook заявил в декабре, что возражает против того, как компания получает доступ к сторонним данным, когда открывается учетная запись.

Одна из проблем, на которую указывает группа по защите прав потребителей, заключается в том, что в Facebook Messenger была предварительно активирована услуга, которая раскрывает местоположение того, с кем ведется чат. Кроме того, в настройках конфиденциальности уже обозначены пункты, которые позволяют поисковым системам быстро находить профиль.

Недавно Facebook стал рекламировать пользователям VPN-приложение Onavo, которое купила в 2013 году. Кроме того, что компания официально не раскрывает связи с Onavo, вдобавок еще и шпионит за тем, какими сайтами пользуется человек, который его установил.

Еще в девяностых регуляторы начали бороться с использованием сайтами "cookies". В Европе действует жесткое законодательство по этому поводу, которое обязывает компании в четкой и официальной форме спрашивать разрешение на их использование. Компания Facebook, очевидно, научилась получать данные о третьих лицах без cookies, что и вызвало беспокойство у регуляторов.

Как сообщал УНН, Тевис Макгинн, который должен следить за репутацией основателя и владельца Facebook в рамках социальной сети, уволился из полгода не разделив ценности компании.