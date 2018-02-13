Суд у Німеччині визнав незаконним використання приватних даних у Facebook

Федерація німецьких споживчих організацій (VZVB) заявила, що налаштування за замовчуванням в Facebook та деякі його умови надання послуг суперечать споживчому законодавству і що суд знайшов частину згоди на використання даних недійсними.

"Facebook приховує налаштування за замовчуванням, які не є конфіденційними в своєму центрі конфіденційності, і не надає достатньої інформації про це, коли користувачі реєструють свої дані", - сказав Хейко Дюенкель, експерт з судових процесів на рівні " VZVB".

VZVB опублікував копію постанови на своєму веб-сайті. Представник суду підтвердив, що рішення було винесено, але відхилено подальші коментарі.

У Facebook натомість заявили, що будуть оскаржувати судове рішення, хоча деякі аспекти судового вироку були на його користь. У заяві компанії, зокрема, йдеться про те, що вже внесені суттєві зміни в правила обслуговування та захист даних, і що ця справа була вперше запроваджена в 2015 році.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб наші правила були доступними та зрозумілими, а послуги, що пропонуються Facebook, повністю відповідали закону", - зазначили у компанії.

Крім того, Facebook тим часом оновлюватиме свої рекомендації щодо захисту даних та умови його обслуговування, щоб вони відповідали новим правилам Європейського Союзу, які повинні набути чинності в червні.

Facebook, що нараховує понад 2 мільярди користувачів по всьому світу, вже перебуває під наглядом у німецьких антимонопольних органах щодо поводження з персональними даними користувачів.

Федеральний картельний офіс у своєму проміжному оновленому звіті про розслідування в Facebook заявив у грудні, що заперечує проти того, як компанія отримує доступ до сторонніх даних, коли відкривається обліковий запис.

Одна з проблем, на яку вказує група із захисту прав споживачів, полягає в тому, що в Facebook Messenger була попередньо активована послуга, яка розкриває місце розташування того, з ким ведеться чат. Крім того, в налаштуваннях конфіденційності вже позначені пункти, які дозволяють пошуковим системам швидко знаходити профіль користувача.

Нещодавно Facebook стала рекламувати користувачам VPN-додаток Onavo, яку купила в 2013 році. Крім того, що компанія офіційно не розкриває зв'язку з Onavo, додаток ще й шпигує за тим, якими сайтами користується людина, його встановив.

Ще в дев'яностих регулятори почали боротися з використанням сайтами "cookies". В Європі діє жорсткіше законодавство з цього приводу, зобов'язуючи компанії в чіткій і офіційній формі запитувати дозвіл на їх використання. Facebook, очевидно, навчилася отримувати дані про третіх осіб без cookies, що і викликало занепокоєння у регуляторів.

Як повідомляв УНН, Тевіс Макгінн, який мав слідкувати за репутацією засновника та власника Facebook в рамках соціальної мережі, звільнився через півроку не розділивши цінності компанії.