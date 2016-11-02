Суд в Москве начинает рассмотрение по существу дела директора Библиотеки украинской литературы

Ожидается, что на первом заседании прокурор огласит суть предъявленного обвинения, после чего подсудимая и ее защита выскажут свою позицию по делу.

Во время предварительных слушаний суд отказался возвращать дело в прокуратуру и продлил домашний арест Н.Шариной до 28 апреля, позволив ей небольшие прогулки.

Как заявил адвокат Н.Шариной Иван Павлов, дело не может быть рассмотрено по существу, поскольку следствию так и не удалось сформулировать, какие именно действия директора библиотеки рассматриваются как преступные.

Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенной.