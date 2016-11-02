Суд у Москві починає розгляд по суті справи директора Бібліотеки української літератури
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міщанський суд Москви сьогодні починає розглядати по суті кримінальну справу проти директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, звинуваченої в екстремізмі і розтраті, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Очікується, що на першому засіданні прокурор оголосить суть висунутого обвинувачення, після чого підсудна та її захист висловлять свою позицію у справі.
Під час попередніх слухань суд відмовився повертати справу в прокуратуру і продовжив домашній арешт Н.Шаріної до 28 квітня, дозволивши їй невеликі прогулянки.
Як заявив адвокат Н.Шаріної Іван Павлов, справа не може бути розглянута по суті, оскільки слідству так і не вдалося сформулювати, які саме дії директора бібліотеки розглядаються як злочинні.
Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.
Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав Н.Шаріну політв’язнем.