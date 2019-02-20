Суд взыскал с фирмы Онищенко почти 24 миллиона долга
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Киевский окружной админсуд взыскал с ООО "Надра Геоцентр", которое принадлежит народному депутату Украины Александру Онищенко, 23,78 млн грн налогового долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Судебный репортер".
Отмечено, что долг образовался по договору 2007 года о совместной деятельности ООО "Надра Геоцентр" и ПАО "Укргаздобыча". А с иском о взыскании долга обратилась Карловская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ ДФС в Полтавской области.
Суд установил, что определенная к взысканию задолженность по рентной плате за пользование недрами считается за ООО "Надра Геоцентр" как лица, ответственного за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.
По информации НАБУ, "Надра Геоцентр" контролирует нардеп Александр Онищенко. Юридическим учредителем фирмы является кипрская компания "Фастило Трейдинг ЛТД". Ранее соучредителем был сам Онищенко.
Ранее УНН сообщал, что антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в так называемой "газовому делу" об обвинении Александра Онищенко.
Напомним, 26 июля 2018 НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы с хищением государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" (так называемое "газовое дело").