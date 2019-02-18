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САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка

САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" про обвинувачення народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора. ПРо це УНН повідомили у прес-службі САП.

Народному депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України. Фінансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалось в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia), передбаченому Главою 241¹ КПК України.

Нажаль, обвинувачені проігнорували виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не з’явились на виклик для отримання обвинувального акту та додатків до нього, у зв’язку з чим вказані документи були вручені в порядку ст. 297-5 їх захисникам.

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Зауважимо, обвинувачені у будь-який час можуть прийняти рішення про персональну участь і відстоювання своєї позиції в суді. У випадку подальшого переховування вказаних осіб від суду, судовий розгляд щодо останніх, на підставі відповідного клопотання прокурора, може здійснюватись за їх відсутності в порядку спеціального судового провадження.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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