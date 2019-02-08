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У НАБУ заявили про завершення справи стосовно Онищенка

У НАБУ заявили про завершення справи стосовно Онищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявили про завершення "останнього великого шматка" справи щодо схем розкрадання майже 3 млрд грн, у якій фігурує народний депутат - утікач Олександр Онищенко. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Днями завершена, нарешті, справа щодо Онищенка. Це такий останній великий шматок справи, по якій фігурував і голова Державної фіскальної служби, ряд інших службовців – зокрема, з "Укргазвидобування", які були причетні до схеми розкрадання майже 3 млрд грн", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, наразі розслідування справи завершене, і найближчими днями обвинувальний акт буде скерований до суду.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (так звана "газова справа").

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