У НАБУ заявили про завершення справи стосовно Онищенка

"Днями завершена, нарешті, справа щодо Онищенка. Це такий останній великий шматок справи, по якій фігурував і голова Державної фіскальної служби, ряд інших службовців – зокрема, з "Укргазвидобування", які були причетні до схеми розкрадання майже 3 млрд грн", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, наразі розслідування справи завершене, і найближчими днями обвинувальний акт буде скерований до суду.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (так звана "газова справа").