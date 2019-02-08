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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76843 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101184 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135838 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134305 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131568 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

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В НАБУ заявили о завершении дела в отношении Онищенко

В НАБУ заявили о завершении дела в отношении Онищенко

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили о завершении "последнего большого куска" дела по схемам хищения почти 3 млрд грн, в котором фигурирует беглый народный депутат Александр Онищенко. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"На днях завершено, наконец, дело в отношении Онищенко. Это такой последний большой кусок дела, по которому фигурировал и председатель Государственной фискальной службы, ряд других служащих - в частности, "Укргаздобычи", которые были причастны к схеме хищения почти 3 млрд грн", - отметил директор НАБУ.

По его словам, в настоящее время расследование дела завершено, и в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, 26 июля 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" (так называемое "газовое дело").

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