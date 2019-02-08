В НАБУ заявили о завершении дела в отношении Онищенко

"На днях завершено, наконец, дело в отношении Онищенко. Это такой последний большой кусок дела, по которому фигурировал и председатель Государственной фискальной службы, ряд других служащих - в частности, "Укргаздобычи", которые были причастны к схеме хищения почти 3 млрд грн", - отметил директор НАБУ.

По его словам, в настоящее время расследование дела завершено, и в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, 26 июля 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" (так называемое "газовое дело").