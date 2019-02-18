САП направила в суд обвинительный акт в отношении Онищенко

Народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины. Финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), предусмотренном Главой 241¹ УПК Украины.

К сожалению, обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не появились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, в связи с чем указанные документы были вручены в порядке ст. 297-5 их защитникам.



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Заметим, обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде. В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.