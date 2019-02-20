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Суд стягнув з фірми Онищенка майже 24 мільйони боргу

Суд стягнув з фірми Онищенка майже 24 мільйони боргу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Київський окружний адмінсуд стягнув з ТОВ “Надра Геоцентр”, яке належить народному депутату України Олександру Онищенку, 23,78 млн грн податкового боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Судовий репортер".

Зазначено, що борг утворився за договором 2007 р. про спільну діяльність ТОВ “Надра Геоцентр” і ПАТ “Укргазвидобування”. А з позовом про стягнення боргу звернулась Карлівська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Полтавській області.

Суд встановив, що визначена до стягнення заборгованість з рентної плати за користування надрами рахується за ТОВ “Надра Геоцентр” як особою, що відповідає за сплату податків в межах договору про спільну діяльність.

За інформацією НАБУ, “Надра Геоцентр” контролює нардеп Олександр Онищенко. Юридичним засновником фірми є кіпрська компанія “Фастіло Трейдинг ЛТД”. Раніше співзасновником був сам Онищенко.

Раніше УНН повідомляв, що антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" про обвинувачення Олександра Онищенка.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (так звана "газова справа").

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