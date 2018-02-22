Суд сегодня рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева в четверг собирается рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова с должности Одесского городского головы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"22 февраля в 10:30 будет проходить рассмотрение ходатайства об отстранении Труханова с должности Одесского городского головы, судья Кратко", - сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
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Добавим, 22 февраля Соломенский райсуд Киева в 16:30 также рассмотрит ходатайство САП об отстранении от должности заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.
Одесского городского голову и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Г.Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство об отстранении Г.Труханова с должности мэра Одессы.