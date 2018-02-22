Суд сьогодні розгляне клопотання САП про відсторонення Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва у четвер збирається розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади Одеського міського голови. Про це УНН повідомили в прес-службі суду.
"22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади Одеського міського голови, суддя Кратко", - повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.
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Додамо, 22 лютого Солом’янський райсуд Києва о 16:30 також розгляне клопотання САП про відсторонення з посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до Г.Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
Як повідомляв УНН, САП подала клопотання про відсторонення Г.Труханова з посади мера Одеси.