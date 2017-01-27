Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте служащих "ОГХК"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, судья Соломенского суда. Киев рассмотрит ходатайство об аресте сотрудников ПАО "Объединенная горно-химическая компания». Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.
Так, сегодня, 27 января в 15:30 следственным судьей Соломенского районного суда г.Киев будут рассматриваться ходатайства об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания" в виде ареста.
Правоохранителями установлено, что начиная с конца 2014 года и в течение 2015 - 2016 годов участниками преступной схемы налажена реализация более половины всей добываемой государственным предприятием титанового и титаносодержащего сырья по заниженным ценам двум иностранным подконтрольным фирмам, которые в дальнейшем реализовывали эту же продукцию конечным потребителям уже по рыночным ценам .
Разницу в цене злоумышленники выводили на банковские счета подконтрольных юридических лиц за пределами Украины маскируя такие переводы предоставлением логистических и других услуг.
В результате такой деятельности интересам государства причинен ущерб на сумму более 300 млн гривен.
Указанное титановое сырье является высоколиквидным товаром и пользуется широким спросом на мировых рынках, поскольку используется в авиастроении, машиностроительной и космической отраслях. В связи с этим ПАО "Объединенная горно-химическая компания" отнесено к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Сейчас вручено извещение о подозрениях по ч.2 ст.364 УК Украины трем лицам руководящего состава общества, в частности исполняющему обязанности генерального директора ПАО "ОГХК", бывшему его заместителю по коммерческим вопросам и руководителю отдела.
Учитывая организованность, распределение ролей и систематичность деятельности соучастников, им также инкриминируется совершение должностного преступления организованной группой.