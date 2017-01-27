Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте служащих "ОГХК"

ukru
19:49 • 10041 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 101240 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 107672 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105878 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130286 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112158 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119642 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130050 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140167 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 33163 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105302 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102799 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 38101 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 73880 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 10051 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 101240 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 73880 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102799 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130286 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135696 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143995 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148980 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147580 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151048 просмотра
Актуальное
Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте служащих "ОГХК"

Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте служащих "ОГХК"

Киев • УНН

 • 14767 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, судья Соломенского суда. Киев рассмотрит ходатайство об аресте сотрудников ПАО "Объединенная горно-химическая компания». Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.

Так, сегодня, 27 января в 15:30 следственным судьей Соломенского районного суда г.Киев будут рассматриваться ходатайства об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания" в виде ареста.

Правоохранителями установлено, что начиная с конца 2014 года и в течение 2015 - 2016 годов участниками преступной схемы налажена реализация более половины всей добываемой государственным предприятием титанового и титаносодержащего сырья по заниженным ценам двум иностранным подконтрольным фирмам, которые в дальнейшем реализовывали эту же продукцию конечным потребителям уже по рыночным ценам .

Разницу в цене злоумышленники выводили на банковские счета подконтрольных юридических лиц за пределами Украины маскируя такие переводы предоставлением логистических и других услуг.

В результате такой деятельности интересам государства причинен ущерб на сумму более 300 млн гривен.

Указанное титановое сырье является высоколиквидным товаром и пользуется широким спросом на мировых рынках, поскольку используется в авиастроении, машиностроительной и космической отраслях. В связи с этим ПАО "Объединенная горно-химическая компания" отнесено к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Сейчас вручено извещение о подозрениях по ч.2 ст.364 УК Украины трем лицам руководящего состава общества, в частности исполняющему обязанности генерального директора ПАО "ОГХК",  бывшему его заместителю по коммерческим вопросам и руководителю отдела.

Учитывая организованность, распределение ролей и систематичность деятельности соучастников, им также инкриминируется совершение должностного преступления организованной группой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы