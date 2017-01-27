Суд сьогодні розгляне клопотання про арешт службовців "ОГХК"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, суддя Солом’янського суду м. Київ розгляне клопотання про арешт службовців ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
Так, сьогодні, 27 січня о 15:30 слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Київ будуть розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу службовим особам ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” у вигляді арешту.
Правоохоронцями встановлено, що починаючи з кінця 2014 та упродовж 2015 — 2016 років учасниками злочинної схеми налагоджено реалізацію більше половини усієї видобутої державним підприємством титанової та титановмісної сировини за заниженими цінами двом іноземним підконтрольним фірмам, які у подальшому реалізовували цю ж продукцію кінцевим споживачам уже за ринковими цінами.
Різницю в ціні зловмисники виводили на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб за межами України маскуючи такі перекази наданням логістичних та інших послуг.
Внаслідок такої діяльності інтересам держави заподіяно шкоду на суму понад 300 млн гривень.
Вказана титанова сировина є високоліквідним товаром та користується широким попитом на світових ринках, оскільки використовується в авіабудуванні, машинобудівній та космічній галузях. У зв’язку з цим ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” віднесено до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Наразі вручено повідомлення про підозри за ч.2 ст.364 КК України трьом особам керівного складу товариства, зокрема виконувачу обов’язків генерального директора ПАТ “ОГХК”, колишньому його заступнику з комерційних питань та керівнику відділу.
Зважаючи на організованість, розподіл ролей та систематичність діяльності співучасників, їм також інкримінується вчинення службового злочину організованою групою.