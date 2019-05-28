Суд отменил люстрацию судьи Высшего спецсуда

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51191 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82606 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121385 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111164 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

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Суд отменил люстрацию судьи Высшего спецсуда

Суд отменил люстрацию судьи Высшего спецсуда

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Кассационный суд в составе Верховного Суда отменил решение Высшего совета правосудия, которым судью Высшего специализированного суда Украины Владимира Колесниченко освобожден от должности. Об этом сообщил адвокат Андрей Федур в Facebook, передает УНН.

"Кассационный суд в составе Верховного (Суда - ред.) удовлетворил иск Колесниченко В.Н. к Высшему совету правосудия (дело увольнения через люстрационные процедуры), то есть признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия № 1232/0 /15-17 от 23.05.2017 года", - отметил адвокат.

Он добавил, что впереди еще Большая Палата Верховного Суда.

Отметим, что в 2017 году, согласно вышеупомянутым решением, ВРУ признала нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и уволить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Однако одна из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко указала, что должность главы Администрации Президента подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным.

На это у Зеленского заявили, что закон о люстрации некачественный и противоречит Конституции Украины.

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