Суд скасував люстрацію судді Вищого спецсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду скасував рішення Вищої ради правосуддя, яким суддю Вищого спеціалізованого суду України Володимира Колесниченка звільнено з посади. Про це повідомив адвокат Андрій Федур у Facebook, передає УНН.
"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного (Суду - ред.) задовольнив позов Колесниченка В.М. до Вищої ради правосуддя (справа звільнення через люстраційні процедури), тобто визнав незаконним та скасував рішення Вищої ради правосуддя № 1232/0/15-17 від 23.05.2017 року", - зазначив адвокат.
Він додав, що попереду ще Велика Палата Верховного Суду.
Зазначимо, що у 2017 році, згідно з вищезгаданим рішенням, ВРП визнала порушення суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченком Володимиром Миколайовичем вимог щодо несумісності та звільнити його з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.
Однак одна з авторів закону про люстрацію Тетяна Козаченко вказала, що посада голови Адміністрації Президента підпадає під дію цього закону, і цей момент не є спірним.
На це у Зеленського заявили, що закон про люстрацію неякісний та суперечить Конституції України.