ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 11:38  •  12569 просмотра

Read in English

Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд сегодня в 15:00 планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Чемерис сообщила, что сегодня в 15:00 планируется избрание меры пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса Президента.

Дополнение

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

В феврале 2023 году журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов. 29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
karpatskie-goriКарпатские горы
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
polshaПольша
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15452 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  23098 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  37583 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  58842 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  62362 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  68149 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  90032 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109306 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  150664 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
Эксклюзив

  •  12569 просмотра
Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

  •  3073 просмотра
На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

  •  3781 просмотра
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Эксклюзив

  •  20868 просмотра
«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

  •  7575 просмотра
россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

  •  6592 просмотра
Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

  •  5151 просмотра
В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

  •  11188 просмотра
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

  •  10131 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

  •  9893 просмотра

Популярные

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  55738 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106835 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109918 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  124675 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  113248 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106835 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109918 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  150664 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  155564 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  152400 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.

политика •   •  12569 просмотра
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

Канада предоставила убежище почти 287 000 украинских искателей убежища в рамках Канадско-украинской программы предоставления разрешений на экстренные поездки в период с марта 2022 по март 2024 года.

Новости Мира •   •  3073 просмотра
Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

Семь человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма Эвиньяр, который принес сильный ветер, проливные дожди и вызвал перебои в работе аэропортов, морских портов и электроснабжения.

Новости Мира •   •  3781 просмотра
На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

На платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано более 1800 оборонных разработок, в том числе более 200 наземных роботизированных комплексов, из которых 21 разработка кодифицирована по стандартам НАТО и готова к государственному заказу.

Война •   •  20868 просмотра
Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.

Война •   •  7575 просмотра
«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Россия не имеет наземных подразделений в Беларуси, которые могли бы сейчас представлять угрозу для Украины, несмотря на совместные учения ВВС и ПВО с Беларусью.

Общество •   •  6592 просмотра
россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко

Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

Министерство культуры создало комиссию для проверки состояния Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, в том числе Свято-Успенской Почаевской лавры, которая была передана УПЦ (МП) в безвозмездное пользование в 2003 году.

политика •   •  5151 просмотра
Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".

Общество •   •  11188 просмотра
В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

Пограничники не наблюдают других районов Харьковской области, где враг мог бы начать наступление, подобное Липцам и Волчанску, но на этих участках ведутся активные действия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.

Общество •   •  10131 просмотра
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

Война •   •  9893 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины