Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Высший антикоррупционный суд сегодня в 15:00 планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Чемерис сообщила, что сегодня в 15:00 планируется избрание меры пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса Президента.

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Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

В феврале 2023 году журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов. 29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.