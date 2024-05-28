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Суд сьогодні планує обрати запобіжний захід ексзаступнику голови Офісу Президента Смирнову

Суд сьогодні планує обрати запобіжний захід ексзаступнику голови Офісу Президента Смирнову

Київ • УНН

 • 125412 перегляди

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід для колишнього заступника голови Офісу Президента Андрія Смірнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд сьогодні о 15:00 планує розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу до колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

Чемерис повідомила, що сьогодні о 15:00 планується обрання запобіжного заходу колишньому заступнику керівника Офісу Президента.

Доповнення

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів. 29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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