Суд санкционировал очередные обыски по "футбольному делу"

Санкционировал обыски Орджоникидзевский райсуд г. Запорожье в рамках уголовного производства № 12019080000000141 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации - ред.).

Следователи подозревают бывшего арбитра в попытке организовать матч с фиксированным результатом между ФК "Заря" и ФК "Динамо Киев" U-21 (дата проведения матча - 2 апреля 2019 года).

По данным свидетелей в производстве, неизвестные накануне матча предлагали игрокам ФК "Заря" денежные средства в размере 5,5 тыс. долл., если последние сыграют с ФК "Динамо Киев" U-21 с разницей в 2 мяча.

Досудебное расследование продолжается, говорится в постановлении.

И поэтому суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые фугуют в уголовном производстве.

Напомним, по делам о договорных матчах в Украине сегодня полиция сообщила подозрения уже 11 фигурантам. В общем, в производстве фигурируют около 300 человек и 35 ФК.

В УАФ еще в прошлом году заявили о намерении бороться с коррупцией в футболе. И в текущем году количество игр с фиксированным результатом сократись втрое, заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Также напомним, обыски в "футбольной делу" сегодня проводило и НАБУ. К УАФ детективы пришли в рамках производства по "ФФУ Продакшн".

На заводе по производству искусственного покрытия, в свою очередь, ранее заявили:

"На нашу работу это никак не влияет. Ведь речь идет о таких документах, как, например, прошлогодние договоры с заказчиками, акты выполненных работ и тому подобное. Все эти работы нами выполнены в 100% объеме, высококачественные мини-площадки построены в предусмотренные сроки, и уже сегодня на них играют в футбол дети и подростки".

И добавили, что производство НАБУ, о котором идет речь, "было зарегистрировано на волне грязной кампании по дискредитации Украинской ассоциации футбола".