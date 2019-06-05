Суд санкционировал очередные обыски по "футбольному делу"

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 53044 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114396 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144159 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131280 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 48387 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 58513 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 55517 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 43024 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 31424 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 43024 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 114399 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145401 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157556 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 17036 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 22957 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 55517 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 58513 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124478 просмотра
Актуальное
Суд санкционировал очередные обыски по "футбольному делу"

Суд санкционировал очередные обыски по "футбольному делу"

Киев  •  УНН

 • 5261 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Следователи полиции получили санкцию на обыски по делу о договорных матчах по подозрению экс-арбитра и тренера ФК "Заря". Об этом свидетельствует соответствующее решение суда от 20 мая текущего года, передает УНН.

Санкционировал обыски Орджоникидзевский райсуд г. Запорожье в рамках уголовного производства № 12019080000000141 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации - ред.).

Следователи подозревают бывшего арбитра в попытке организовать матч с фиксированным результатом между ФК "Заря" и ФК "Динамо Киев" U-21 (дата проведения матча - 2 апреля 2019 года).

По данным свидетелей в производстве, неизвестные накануне матча предлагали игрокам ФК "Заря" денежные средства в размере 5,5 тыс. долл., если последние сыграют с ФК "Динамо Киев" U-21 с разницей в 2 мяча.

Досудебное расследование продолжается, говорится в постановлении.

И поэтому суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые фугуют в уголовном производстве.

Напомним, по делам о договорных матчах в Украине сегодня полиция сообщила подозрения уже 11 фигурантам. В общем, в производстве фигурируют около 300 человек и 35 ФК.

В УАФ еще в прошлом году заявили о намерении бороться с коррупцией в футболе. И в текущем году количество игр с фиксированным результатом сократись втрое, заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Также напомним, обыски в "футбольной делу" сегодня проводило и НАБУ. К УАФ детективы пришли в рамках производства по "ФФУ Продакшн".

На заводе по производству искусственного покрытия, в свою очередь, ранее заявили:

"На нашу работу это никак не влияет. Ведь речь идет о таких документах, как, например, прошлогодние договоры с заказчиками, акты выполненных работ и тому подобное. Все эти работы нами выполнены в 100% объеме, высококачественные мини-площадки построены в предусмотренные сроки, и уже сегодня на них играют в футбол дети и подростки".

И добавили, что производство НАБУ, о котором идет речь, "было зарегистрировано на волне грязной кампании по дискредитации Украинской ассоциации футбола".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы