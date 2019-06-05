У НАБУ назвали причину обшуків в УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні, 5 червня, детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у будівлі Української асоціації футболу (раніше - ФФУ). Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що 5 червня 2019 року детективи НАБУ здійснюють обшуки у будівлі "Федерації футболу України". Слідчі дії санкціоновані ухвалою суду та здійснюються у межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.
Вказані обшуки погоджені Генеральним прокурором України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше обшуки НАБУ пройшли і на "ФФУ Продакшн". Це підприємство, яке виробляє штучне покриття для футбольних полів і минулого року побудувало у столиці понад 60 нових майданчиків для гри у міні-футбол.
Коментуючи слідчі дії НАБУ, на заводі тоді заявили, що це не позначилося на їх роботі, а також зауважили, що кримінальне провадження Бюро було зареєстровано на хвилі "брудної дискредитаційної кампанії проти УАФ".