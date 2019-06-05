В НАБУ назвали причину обысков в УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня, 5 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что 5 июня 2019 года детективы НАБУ осуществляют обыски в здании "Федерации футбола Украины". Следственные действия санкционированы постановлением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предыдущая правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.
Указанные обыски согласованы Генеральным прокурором Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее обыски НАБУ прошли и на "ФФУ Продакшн". Это предприятие, которое производит искусственное покрытие для футбольных полей и в прошлом году построило в столице более 60 новых площадок для игры в мини-футбол.
Комментируя следственные действия НАБУ, на заводе тогда заявили, что это не сказалось на их работе, а также отметили, что уголовное производство Бюро было зарегистрировано на волне "грязной дискредитационной кампании против УАФ".