Суд санкціонував чергові обшуки у "футбольній справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Слідчі поліції отримали санкцію на обшуки у справі про договірні матчі за підозрою екс-арбітра та тренера ФК "Зоря". Про це свідчить відповідна ухвала суду від 20 травня поточного року, передає УНН.
Санкціонував обшуки Орджонікідзевський райсуд м. Запоріжжя в рамках кримінального провадження № 12019080000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації - ред.).
Слідчі підозрюють колишнього арбітра у спробі організувати матч з фіксованим результатом між ФК "Зоря" та ФК "Динамо Київ" U-21 (дата проведення матчу - 2 квітня 2019 року).
За даними свідків у провадженні, невідомі особи напередодні матчу пропонували гравцям ФК "Зоря" грошові кошти у розмірі 5,5 тис. дол., якщо останні зіграють із ФК "Динамо Київ" U-21 із різницею у 2 м'ячі.
Досудове розслідування триває, йдеться в ухвалі.
І тому суд задовольнив клопотання слідчих та надав їм дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що фугують у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, у справах про договірні матчі в Україні сьогодні поліція повідомила підозри вже 11 фігурантам. Загалом, у провадженні фігурують близько 300 осіб та 35 ФК.
В УАФ ще минулого року заявили про наміри боротися з корупцією у футболі. І поточного року кількість ігор з фіксованим результатом скоротися утричі, заявив президент УАФ Андрій Павелко.
Також нагадаємо, обшуки у "футбольній справі" сьогодні проводило й НАБУ. До УАФ детективи прийшли в рамках провадження стосовно "ФФУ Продакшн".
На заводі з виробництва штучного покриття, своєю чергою, раніше заявили:
"На нашу роботу це жодним чином не впливає. Адже йдеться про такі документи, як, наприклад, минулорічні договори із замовниками, акти виконаних робіт тощо. Усі ці роботи нами виконані у 100% обсязі, високоякісні міні-майданчики збудовані у передбачені строки, і вже сьогодні на них грають у футбол діти та підлітки".
Та додали, що провадження НАБУ, про яке йдеться, "було зареєстроване на хвилі брудної кампанії з дискредитації Української асоціації футболу".