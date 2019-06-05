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Суд санкціонував чергові обшуки у "футбольній справі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Слідчі поліції отримали санкцію на обшуки у справі про договірні матчі за підозрою екс-арбітра та тренера ФК "Зоря". Про це свідчить відповідна ухвала суду від 20 травня поточного року, передає УНН.

Санкціонував обшуки Орджонікідзевський райсуд м. Запоріжжя в рамках кримінального провадження № 12019080000000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації - ред.).

Слідчі підозрюють колишнього арбітра у спробі організувати матч з фіксованим результатом між ФК "Зоря" та ФК "Динамо Київ" U-21 (дата проведення матчу - 2 квітня 2019 року).

За даними свідків у провадженні, невідомі особи напередодні матчу пропонували гравцям ФК "Зоря" грошові кошти у розмірі 5,5 тис. дол., якщо останні зіграють із ФК "Динамо Київ" U-21 із різницею у 2 м'ячі.

Досудове розслідування триває, йдеться в ухвалі.

І тому суд задовольнив клопотання слідчих та надав їм дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що фугують у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, у справах про договірні матчі в Україні сьогодні поліція повідомила підозри вже 11 фігурантам. Загалом, у провадженні фігурують близько 300 осіб та 35 ФК.

В УАФ ще минулого року заявили про наміри боротися з корупцією у футболі. І поточного року кількість ігор з фіксованим результатом скоротися утричі, заявив президент УАФ Андрій Павелко.

Також нагадаємо, обшуки у "футбольній справі" сьогодні проводило й НАБУ. До УАФ детективи прийшли в рамках провадження стосовно "ФФУ Продакшн".

На заводі з виробництва штучного покриття, своєю чергою, раніше заявили:

"На нашу роботу це жодним чином не впливає. Адже йдеться про такі документи, як, наприклад, минулорічні договори із замовниками, акти виконаних робіт тощо. Усі ці роботи нами виконані у 100% обсязі, високоякісні міні-майданчики збудовані у передбачені строки, і вже сьогодні на них грають у футбол діти та підлітки".

Та додали, що провадження НАБУ, про яке йдеться, "було зареєстроване на хвилі брудної кампанії з дискредитації Української асоціації футболу".

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