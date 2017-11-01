Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова в 17:00

"Сегодня в 17:00 в Соломенском районном суде состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ поддержаное прокурорами САП об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") частному лицу", - говорится в сообщении.

В то же время в САП отметили, что проинформируют дополнительно об избрании меры пресечения экс-замминистра внутренних дел С.Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера.

Как сообщал УНН, сегодня в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.