Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова в 17:00

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59031 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126784 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107622 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105443 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102589 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова в 17:00

Суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова в 17:00

Киев  •  УНН

 • 7881 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева начнет рассмотрение ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения Александру Авакову в 17 часов, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook САП.

"Сегодня в 17:00 в Соломенском районном суде состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ поддержаное прокурорами САП об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") частному лицу", - говорится в сообщении.

В то же время в САП отметили, что проинформируют дополнительно об избрании меры пресечения экс-замминистра внутренних дел С.Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера.

Как сообщал УНН, сегодня в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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