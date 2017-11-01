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Суд розпочне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова о 17:00

Суд розпочне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова о 17:00

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочне розгляд клопотання САП та НАБУ про обрання запобіжного заходу Олександру Авакову о 17 годині, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook САП.

"Сьогодні о 17:00 в Солом’янському районному суді відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ підтримане прокурорами САП про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вчиненні злочину передбаченому ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") приватній особі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у САП зазначили, що поінформують додатково про обрання міри запобіжного заходу екс-заступнику міністра внутрішніх справ С.Чеботарю та представнику фірми-переможця тендера.

Як повідомляв УНН, сьогодні до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу сину Авакова.

Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

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