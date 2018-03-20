Суд начал рассмотрение жалобы на арест Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.
Рубан доставлен в зал судебного заседания. Поддержать его в суд пришла народный депутат Украины Надежда Савченко.
Апелляционную жалобу будет слушать коллегия судей под председательством судьи Виктора Глиняного.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.