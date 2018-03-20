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Суд розпочав розгляд скарги на арешт Рубана

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на арешт керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали біля Майорського з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.

Рубана доставлено до зали судового засідання. Підтримати його в суд прийшла народний депутат України Надія Савченко.

Апеляційну скаргу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Віктора Глиняного.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.

Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.

За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.

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