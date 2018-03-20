Суд розпочав розгляд скарги на арешт Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на арешт керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали біля Майорського з великою кількістю зброї, передає кореспондент УНН.
Рубана доставлено до зали судового засідання. Підтримати його в суд прийшла народний депутат України Надія Савченко.
Апеляційну скаргу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Віктора Глиняного.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.