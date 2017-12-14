Суд рассмотрит дело об отмене регистрации ГБР 22 января
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева принял к производству дело об отмене решения о государственной регистрации Государственного бюро расследований, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене решения о государственной регистрации Государственного бюро расследований в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, также истец просит суд отменить решение директора ГБР Романа Трубы о назначении первого заместителя и заместителя директора ГБР.
"Суд назначил предварительное судебное заседание на 22 января", - отметили в суде.
В пресс-службе суда также добавили, что Окружной административный суд города Киева привлек в качестве третьих лиц по делу Ольгу Варченко и Александра Буряка.
Как сообщал УНН, 22 ноября Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.
13 декабря Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований.