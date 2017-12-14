Суд розгляне справу про скасування реєстрації ДБР 22 січня

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва взяв до провадження справу щодо скасування рішення про державну реєстрацію Державного бюро розслідувань, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо скасування рішення про державну реєстрацію Державного бюро розслідувань в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, також позивач просить суд скасувати рішення директора ДБР Романа Труби про призначення першого заступника та заступника директора ДБР.

“Суд призначив попереднє судове засідання на 22 січня”, — зазначили у суді.

У прес-службі суду також додали, що Окружний адміністративний суд міста Києва залучив як третіх осіб у справі Ольгу Варченко та Олександра Буряка.

Як повідомляв УНН, 22 листопада Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

13 грудня Кабінет міністрів України затвердив структуру Державного бюро розслідувань.

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