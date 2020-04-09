Суд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу о применении к Микитасю залога в 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу защиты о применении к экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю залога в размере 100 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.
На вопрос, запланировано ли на сегодня рассмотрение апелляционной жалобы защиты по применению к подозреваемому залога, Клищенко ответил: "Да, назначено на 11:30".
Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд применил к экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен. Перед этим суд взыскал с нардепа 8-го созыва в доход государства 80 млн грн залога.
Напомним, Микитась подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.