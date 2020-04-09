Суд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу о применении к Микитасю залога в 100 млн грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38596 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 47608 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 62549 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63245 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76963 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101472 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105432 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130230 просмотра

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Суд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу о применении к Микитасю залога в 100 млн грн

Суд рассмотрит сегодня апелляционную жалобу о применении к Микитасю залога в 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11010 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу защиты о применении к экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю залога в размере 100 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.

На вопрос, запланировано ли на сегодня рассмотрение апелляционной жалобы защиты по применению к подозреваемому залога, Клищенко ответил: "Да, назначено на 11:30".

Как сообщалось в УНН, Высший антикоррупционный суд применил к экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен. Перед этим суд взыскал с нардепа 8-го созыва в доход государства 80 млн грн залога.

Напомним, Микитась подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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