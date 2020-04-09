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Суд розгляне сьогодні апеляційну скаргу щодо застосування до Микитася застави у 100 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду планує сьогодні розглянути апеляційну скаргу захисту щодо застосування до експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася застави у розмірі 100 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.

На запитання, чи запланований на сьогодні розгляд апеляційної скарги захисту щодо застосування до підозрюваного застави, Кліщенко відповів: "Так, призначено на 11:30".

Як повідомлялося в УНН, Вищий антикорупційний суд застосував до експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень. Перед цим суд стягнув з нардепа 8-го скликання у дохід держави 80 млн грн застави.

Нагадаємо, Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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