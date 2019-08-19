Суд рассмотрит апелляцию на отказ в аресте судна, поставлявшего топливо для ЧФ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Апелляционный суд Херсонской области сегодня рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры АР Крым на решение суда первой инстанции об отказе в аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.
"Апелляционный суд Херсонской области в 11:30 сегодня, 19 августа 2019 года, рассмотрит жалобу прокуратуры АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе ареста судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ", - сообщила Сарган.
Напомним, 13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в Севастополь.
Как сообщал УНН, 10 августа стало известно, что прокуратура Крыма проводит обыск в Херсоне на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.