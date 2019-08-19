Суд розгляне апеляцію на відмову в арешті судна, яке постачало паливо для ЧФ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Апеляційний суд Херсонської області сьогодні розгляне апеляційну скаргу прокуратури АР Крим на рішення суду першої інстанції про відмову в арешті судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
"Апеляційний суд Херсонської області об 11:30 сьогодні, 19 серпня 2019 року, розгляне скаргу прокуратури АР Крим на рішення Херсонського міського суду про відмову арешту судна, яке поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ", - повідомила Сарган.
Нагадаємо, 13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання Служби безпеки України і прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь.
Як повідомляв УНН, 10 серпня стало відомо, що прокуратура Криму проводить обшук в Херсоні на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.