Суд 26 февраля рассмотрит апелляции на меру пресечения Труханову и его заместителю
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева рассмотрит 26 февраля апелляционные жалобы на меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману. Об этом сообщили УНН в суде.
"Рассмотрение обоих апелляционных жалоб назначено на 26 февраля. По Труханову - судебное заседание состоится в 15.30, по Вугельману - в 12.30", - отметили в суде.
Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об отстранении от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП сообщали, что обжалуют меру пресечения Труханову.