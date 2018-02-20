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Суд 26 лютого розгляне апеляції на запобіжний захід Труханову і його заступнику

Суд 26 лютого розгляне апеляції на запобіжний захід Труханову і його заступнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне 26 лютого апеляційні скарги на запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику Павлові Вугельману. Про це УНН повідомили у суді.

“Розгляд обох апеляційних скарг призначено на 26 лютого. Щодо Труханова — судове засідання відбудеться о 15.30, щодо Вугельмана — о 12.30”, — зазначили у суді.

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.

Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП повідомляли, що оскаржать запобіжний захід Труханову.

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