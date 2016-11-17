Суд Ровно наложил арест на имущество врача, обвиняемого в смерти ребенка

По ее словам, на этом настаивали родители погибшего мальчика, которые тоже подали ходатайство взыскать с врача 1,5 миллиона морального вреда.

Адвокат К.Думановского ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру, но его отклонили. Рассмотрение дела состоится 23 ноября.

Как сообщал УНН, бывшего заведующего хирургическим отделением обласной детской больницы К.Думановского обвиняют в смерти 5-летнего Коли Антонюка. Следствие инкриминирует врачу ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.