Суд Ровно наложил арест на имущество врача, обвиняемого в смерти ребенка
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Ровенский городской суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество хирурга Константина Думановского. Об этом сообщила УНН адвокат семьи погибшего мальчика Лиана Диновская.
По ее словам, на этом настаивали родители погибшего мальчика, которые тоже подали ходатайство взыскать с врача 1,5 миллиона морального вреда.
Адвокат К.Думановского ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру, но его отклонили. Рассмотрение дела состоится 23 ноября.
Как сообщал УНН, бывшего заведующего хирургическим отделением обласной детской больницы К.Думановского обвиняют в смерти 5-летнего Коли Антонюка. Следствие инкриминирует врачу ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.