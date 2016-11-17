Суд Рівного наклав арешт на майно лікаря, якого звинувачують в смерті дитини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рівненський міський суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно хірурга Костянтина Думановського. Про це повідомила УНН адвокат родини загиблого хлопчика Ліана Диновська.
За її словами, на цьому наполягали батьки загиблого хлопчика, які теж подали клопотання стягнути з лікаря 1,5 мільйона моральної шкоди.
Адвокат К.Думановського клопотав про повернення справи на розгляд прокуратури, але його відхилили. Розгляд справи відбудеться 23 листопада.
Як повідомляв УНН, колишнього завідувача хірургічного відділення обласноі дитячої лікарні К.Думановського звинувачують в смерті 5-річного Миколки Антонюка. Слідство інкримінує лікарю неналежне виконання професійних обов'язків.