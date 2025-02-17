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Суд разрешил нациоанализировать активы подсанкционного российского олигарха Шелкова на 29 млн долларов США

Суд разрешил нациоанализировать активы подсанкционного российского олигарха Шелкова на 29 млн долларов США

Киев  •  УНН

 • 5318 просмотра

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ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Национализированы права требования на 29 млн долларов от Демуринского ГОКа.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову. Суд взыскал в доход государства права требования подконтрольных олигарху компаний.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины по материалам Офиса Генерального прокурора к подсанкционному российскому олигарху. В доход государства взыскано право требования, которое принадлежало подконтрольным ему компаниям-нерезидентам по договору финансового займа. По этому договору ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» был должен 29 млн долларов США. Следовательно, средства, которые комбинат должен был уплатить российскому олигарху, останутся в Украине

- говорится в сообщении. 

По данным источников УНН, речь идет о российском олигархе Михаиле Шелкове. В прокуратуре отметили, что горно-обогатительный комбинат на территории Днепропетровской области с 2012 года принадлежал российскому олигарху, который в течение десятилетий обеспечивал сырьем российскую металлургическую корпорацию, которая является крупнейшим в мире производителем титана и исполнителем 40% государственных оборонных заказов государства-агрессора.

Напомним,

В июле прошлого года правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному олигарху из рф Михаилу Шелкову за организацию поставок стратегической продукции в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаполитикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
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