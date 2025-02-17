Суд разрешил нациоанализировать активы подсанкционного российского олигарха Шелкова на 29 млн долларов США

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову. Суд взыскал в доход государства права требования подконтрольных олигарху компаний.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины по материалам Офиса Генерального прокурора к подсанкционному российскому олигарху. В доход государства взыскано право требования, которое принадлежало подконтрольным ему компаниям-нерезидентам по договору финансового займа. По этому договору ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» был должен 29 млн долларов США. Следовательно, средства, которые комбинат должен был уплатить российскому олигарху, останутся в Украине - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о российском олигархе Михаиле Шелкове. В прокуратуре отметили, что горно-обогатительный комбинат на территории Днепропетровской области с 2012 года принадлежал российскому олигарху, который в течение десятилетий обеспечивал сырьем российскую металлургическую корпорацию, которая является крупнейшим в мире производителем титана и исполнителем 40% государственных оборонных заказов государства-агрессора.

Напомним,

В июле прошлого года правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному олигарху из рф Михаилу Шелкову за организацию поставок стратегической продукции в компании, которые причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны рф.