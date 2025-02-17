Суд дозволив націоаналізувати активи підсанкційного російського олігарха Шелкова на 29 млн доларів США

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Суд стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних олігарху.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України за матеріалами Офісу Генерального прокурора до підсанкційного російського олігарха. В дохід держави стягнуто право вимоги, яке належало підконтрольним йому компаніям-нерезидента за договором фінансової позики. За цим договором ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" був винен 29 млн доларів США. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні - йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, мова йде про російського олігарха Михайла Шелкова. В прокуратурі зазначили, що гірничо-збагачувальний комбінат на території Дніпропетровської області з 2012 року належав російському олігарху, яке протягом десятиліть забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка є найбільшим в світі виробником титану та виконавцем 40% державних оборонних замовлень держави-агресора.

Нагадаємо

В липні минулого року правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному олігарху із рф Михайлу Шелкову за організацію постачання стратегічної продукції до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф.