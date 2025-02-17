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05:23 • 25425 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125095 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184179 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148503 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139745 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117795 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108275 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143474 перегляди

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Суд дозволив націоаналізувати активи підсанкційного російського олігарха Шелкова на 29 млн доларів США

Суд дозволив націоаналізувати активи підсанкційного російського олігарха Шелкова на 29 млн доларів США

Київ • УНН

 • 32951 перегляди

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту щодо стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Націоналізовано права вимоги на 29 млн доларів від Демурінського ГЗК.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Суд стягнув у дохід держави права вимоги підконтрольних олігарху.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України за матеріалами Офісу Генерального прокурора до підсанкційного російського олігарха. В дохід держави стягнуто право вимоги, яке належало підконтрольним йому компаніям-нерезидента за договором фінансової позики. За цим договором ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" був винен 29 млн доларів США. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні

- йдеться в повідомленні. 

За даними джерел УНН, мова йде про російського олігарха Михайла Шелкова. В прокуратурі зазначили, що гірничо-збагачувальний комбінат на території Дніпропетровської області з 2012 року належав російському олігарху, яке протягом десятиліть забезпечувало сировиною російську металургійну корпорацію, яка є найбільшим в світі виробником титану та виконавцем 40% державних оборонних замовлень держави-агресора.

Нагадаємо

В липні минулого року правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному олігарху із рф Михайлу Шелкову за організацію постачання стратегічної продукції до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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