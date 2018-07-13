Суд продолжил рассматривать ходатайства на продление ареста Савченко

"Суд принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Суд продолжает рассматривать ходатайство до 24 часов 13 июля", - сказал Бугиль.

В свою очередь сторона защиты выразила официальное замечание с занесением в протокол судебного заседания по поводу того, что суд принял решение на месте, а не в совещательной комнате.

Как сообщал УНН, адвокаты народного депутата Надежды Савченко просят Шевченковский районный суд Киева оставить без рассмотрения ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении ей ареста за того, что истекло время действия меры пресечения.