Суд продовжив розглядати клопотання на продовження арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бугіль відмовив адвокатам у задоволенні клопотання щодо залишення без розгляду клопотання прокуратури продовжити арешт народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні клопотання. Суд продовжує розглядати клопотання до 24 години 13 липня”, — сказав Бугіль.
У свою чергу сторона захисту висловила офіційне зауваження із занесенням до протоколу судового засідання з приводу того, що суд ухвалив рішення на місці, а не у нарадчій кімнаті.
Як повідомляв УНН, адвокати народного депутата Надії Савченко просять Шевченківський районний суд Києва залишити без розгляду клопотання Генеральної прокуратури про продовження їй арешту через те, що сплинув часу дії запобіжного заходу.