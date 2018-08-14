Суд продлил арест еще одному фигуранту дела Бабченко

Согласно постановлению суда, соответствующее решение было принято на судебном заседании 7 августа.

"Продолжить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога. Срок действия постановления о содержании подозреваемого под стражей определить в пределах досудебного расследования, то есть до 5 октября 2018 включительно", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко до 23 сентября.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко живой, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.