Суд продовжив арешт ще одному фігуранту справи Бабченка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт ще одному фігуранту справи про організацію вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка до 5 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.
Згідно ухвали суду, відповідне рішення було прийнято на судовому засіданні 7 серпня.
“Продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави. Строк дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою визначити в межах досудового розслідування, тобто до 05 жовтня 2018 року включно”, — йдеться в ухвалі суду.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка до 23 вересня.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.