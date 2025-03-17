Суд продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю
Киев • УНН
Шевченковский райсуд Киева продлил до 21 апреля содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении. Ему назначили залог в более чем 49 млн гривен.
Шевченковский райсуд Киева до 21 апреля продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении, с возможностью внесения залога в более 49 миллионов гривен, передает УНН.
Детали
Как сообщили журналисту УНН в Офисе генпрокурора, Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю до 21 апреля с возможностью внесения залога в более 49 млн гривен.
Дополнение
СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя за незаконное обогащение во время войны. Чиновник приобрел 4 автомобиля BMW, недвижимость и не задекларировал активы на сумму более $1 млн.
В деле главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, разоблаченного СБУ, появились новые подробности. Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию, где пытался приобрести роскошную трехэтажную виллу с бассейном за €650 тысяч.
В январе Друзя отправили под стражу на 60 суток. Как альтернатива определен залог в размере 49 миллионов 371 тысяча гривен.