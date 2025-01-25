Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу у Туреччині за €650 тисяч: джерело повідомило нові подробиці справи

У справі головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, викритого СБУ, з’явилися нові подробиці. Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, де намагався придбати розкішну триповерхову віллу з басейном за €650 тисяч.

Деталі

"З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. У 2024 році він двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за €650 тисяч. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла", - розповів співрозмовник УНН.

Окрім того, за даними джерела, зʼясувалося, що у тій же Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь купив новеньку гібридну Тойоту. "Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши у склі власну пику", - вказав співрозмовник УНН.

Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. "Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тисяч гривень", - зазначило джерело.

"Як стало відомо, його нинішня дружина Ольга Сєдова - росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син - пасинок Друзя, живе у Києві, але і досі має російський паспорт", - розповів співрозмовник УНН.

Нагадаємо

Суд відправив головного психіатра ЗСУ Олега Друзя під варту на 60 діб з альтернативою застави у 49,3 млн грн. Підозрюваного у незаконному збагаченні на $1 млн спершу направлять до лікарні через підозру на інсульт.