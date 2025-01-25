Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тысяч: источник сообщил новые подробности дела
Киев • УНН
Новые детали были обнаружены в деле Олега Друзя - планировал купить роскошную виллу в Турции.
В деле главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, разоблаченного СБУ, появились новые подробности. Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, в 2024 году Друзь дважды ездил в Турцию, где пытался приобрести роскошную трехэтажную виллу с бассейном за €650 тысяч.
Детали
"Появились новые детали в деле главного психиатра ВСУ Олега Друзя. В 2024 году он дважды ездил в Турцию. Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за €650 тысяч. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", - рассказал собеседник УНН.
Кроме того, по данным источника, выяснилось, что в той же Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новенькую гибридную Тойоту. "Покупку психиатр снял на свой телефон, засветив в стекле собственную физиономию", - указал собеседник УНН.
Не жалел Друзь денег и на своих собак. "Только за роскошный вольер для их содержания взяточник заплатил 300 тысяч гривен", - отметил источник.
"Как стало известно, его нынешняя жена Ольга Седова - россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын - пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт", - рассказал собеседник УНН.
Напомним
Суд отправил главного психиатра ВСУ Олега Друзя под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 49,3 млн грн. Подозреваемого в незаконном обогащении на $1 млн сначала направят в больницу из-за подозрения на инсульт.