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Суд продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю

Київ • УНН

 • 13576 перегляди

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Йому призначили заставу у понад 49 млн гривень.

Суд продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю

Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні, із можливістю внесення застави у понад 49 мільйонів гривень, передає УНН.

Деталі

Як повідомили журналісту УНН в Офісі генпрокурора, Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 21 квітня із можливістю внесення застави у понад 49 млн гривень.

Доповнення

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за незаконне збагачення під час війни. Посадовець придбав 4 автомобілі BMW, нерухомість та не задекларував активи на суму понад $1 млн.

У справі головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, викритого СБУ, з’явилися нові подробиці. Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, де намагався придбати розкішну триповерхову віллу з басейном за €650 тисяч.

В січні Друзя відправили під варту на 60 діб. Як альтернатива визначена застава у розмірі 49 мільйонів 371 тисяча гривень.

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