Суд продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю

Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні, із можливістю внесення застави у понад 49 мільйонів гривень, передає УНН.

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Як повідомили журналісту УНН в Офісі генпрокурора, Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 21 квітня із можливістю внесення застави у понад 49 млн гривень.

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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя за незаконне збагачення під час війни. Посадовець придбав 4 автомобілі BMW, нерухомість та не задекларував активи на суму понад $1 млн.

У справі головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, викритого СБУ, з’явилися нові подробиці. Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини, де намагався придбати розкішну триповерхову віллу з басейном за €650 тисяч.

В січні Друзя відправили під варту на 60 діб. Як альтернатива визначена застава у розмірі 49 мільйонів 371 тисяча гривень.