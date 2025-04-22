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Суд продлил меру пресечения экс-начальнику ОТУ "Харьков" Галушкину

Киев • УНН

 • 4240 просмотра

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей генералу Юрию Галушкину, обвиняемому в провале обороны Харьковщины. Мера пресечения будет действовать до 20 июня.

Суд продлил меру пресечения экс-начальнику ОТУ "Харьков" Галушкину

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" генерала Юрия Галушкина по делу о провале обороны Харьковской области в виде содержания под стражей на 60 дней - до 20 июня, передает УНН.

Детали

В ГБР журналисту УНН сообщили, что суд продлил меру пресечения для Юрия Галушкина до 20 июня.

Дополнение

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления россиян в 2024 году.

По материалам дела, фигурантами являются бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировкой (ОТУ) "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон этого соединения.

21 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для экс-командира ОТУ "Харьков" Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 2 месяца. Альтернативой был залог в 5 млн гривен.

Впоследствии, за Галушкина, внесли залог на сумму пять миллионов гривен.

В апреле суд не изменил меру пресечения для Галушкина.

Павел Башинский

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