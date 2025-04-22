Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику ОТУ "Харків" Галушкіну
Київ • УНН
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою генералу Юрію Галушкіну, обвинуваченому у провалі оборони Харківщини. Запобіжний захід діятиме до 20 червня.
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у справі про провал оборони Харківської області у вигляді тримання під вартою на 60 днів - до 20 червня, передає УНН.
Деталі
У ДБР журналісту УНН повідомили, що суд продовжив запобіжний захід для Юрія Галушкіна до 20 червня.
Доповнення
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.
За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.
21 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Альтернативою була застава у 5 млн гривень.
Згодом, за Галушкіна, внесли заставу на суму п'ять мільйонів гривень.
В квітні суд не змінив запобіжний захід для Галушкіна.