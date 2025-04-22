Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику ОТУ "Харків" Галушкіну

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 37397 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 57227 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 82553 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 136053 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 110316 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 222331 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 113792 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 84362 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 68908 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42490 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
1.5м/с
29%
750 мм
Популярнi новини

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 75740 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 23578 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 30922 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42398 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 19760 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 20169 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 37402 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42846 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 136062 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 115998 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Петр Порошенко

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Київ

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

15:52 • 6080 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 6492 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 31238 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 23839 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 76054 перегляди
Актуальне

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

The Guardian

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику ОТУ "Харків" Галушкіну

Київ • УНН

 • 5034 перегляди

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою генералу Юрію Галушкіну, обвинуваченому у провалі оборони Харківщини. Запобіжний захід діятиме до 20 червня.

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику ОТУ "Харків" Галушкіну

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у справі про провал оборони Харківської області у вигляді тримання під вартою на 60 днів - до 20 червня, передає УНН.

Деталі

У ДБР журналісту УНН повідомили, що суд продовжив запобіжний захід для Юрія Галушкіна до 20 червня.

Доповнення

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу росіян у 2024 році.

За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

21 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Альтернативою була застава у 5 млн гривень.

Згодом, за Галушкіна, внесли заставу на суму п'ять мільйонів гривень.

В квітні суд не змінив запобіжний захід для Галушкіна.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Київ
Харків
Brent
$67.97
Bitcoin
$90,683.40
S&P 500
$5,292.42
Tesla
$240.85
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,405.06
Ethereum
$1,693.65