Суд продлил арест нардепу Шевченко

Печерский райсуд Киева продлил до 7 марта меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Евгения Шевченко, которого подозревают в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"Суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Евгения Шевченко. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 7 марта без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Дополнение

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.